台中企業義賣雞精相挺 助創世度疫情難關

新冠肺炎疫情嚴峻，弱勢團體也受疫情影響捐款減少，創世基金會專案捐款驟減5成，台中市一家企業今天發起「喝雞精做愛心」義賣活動，每賣出1盒就捐600元幫助創世度難關。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全國進入3級警戒，與創世基金會台中安養院位於同棟大樓的龍之嶺旅遊集團也因疫情受影響，但在得知創世基金會面臨艱困，即號召集團成員並結合中台灣觀光產業聯盟共同發起「喝雞精做愛心」義賣活動。

龍之嶺旅遊集團指出，企業或民眾只要預訂滴雞精禮盒新台幣1800元，每賣出1盒，就相對捐出600元幫助創世植物人安養，期許目標是3000盒，為植物人挹注180萬元的照護服務經費，希望愛心企業及民眾共襄善舉。

創世台中分院長陳韋龍表示，隨著疫情升溫，整體經濟大受影響，創世基金會近期也陸續接到電話，部分捐助人表明因經濟因素，將暫停定期定額捐款；也有店家因生意下滑，決定歇業，撤除放置店內的發票箱。

陳韋龍指出，加上疫情3級警戒，所有大小義賣、園遊會活動皆停辦，民眾減少出門消費，發票也大幅減少，對服務經費8成以上仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，影響甚鉅，盼各界能響應這項活動，助創世度過疫情難關。

此外，南台中家扶中心表示，統計至8日為止，南台中家扶997戶的扶助及兒保家庭中，有2成（約200戶）家庭有急難金需求，包括生活救助、醫療費用、房屋租金等，歡迎民眾多利用線上捐款管道，不出門也能助一臂之力。