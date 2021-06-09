中部急缺3血型！蔡其昌聯手蛋商捐3000盒雞蛋響應捐血

疫情嚴峻，根據台灣血液基金會官網統計，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量告急，剩不到3天，其中尤其急缺A型血、B型血、O型，都低於4天存量，AB型血也偏低，低於七天存量。立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。

禾蛋蛋品創辦人胡明鑫說，他看到中部鬧血荒，特別捐贈3000盒自家生產的品牌良食禾蛋，希望藉此拋磚引玉，讓更多人注意到血荒的狀況，並且願意捲起衣袖捐血，幫忙緊急有需要血液的人。

蔡其昌表示，自疫情升級後，民眾擔憂減少外出，造成各捐血中心的血液庫存明顯下降，但各捐血中心已經加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、全面加強消毒、加強問診，也分離術捐血採預約制以調控室內人數，並實施實聯制與現場人數控管，希望大家放心捐血。