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中部急缺3血型！蔡其昌聯手蛋商捐3000盒雞蛋響應捐血

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。圖／蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。圖／蔡其昌提供

疫情嚴峻，根據台灣血液基金會官網統計，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量告急，剩不到3天，其中尤其急缺A型血、B型血、O型，都低於4天存量，AB型血也偏低，低於七天存量。立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。

禾蛋蛋品創辦人胡明鑫說，他看到中部鬧血荒，特別捐贈3000盒自家生產的品牌良食禾蛋，希望藉此拋磚引玉，讓更多人注意到血荒的狀況，並且願意捲起衣袖捐血，幫忙緊急有需要血液的人。

蔡其昌表示，自疫情升級後，民眾擔憂減少外出，造成各捐血中心的血液庫存明顯下降，但各捐血中心已經加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、全面加強消毒、加強問診，也分離術捐血採預約制以調控室內人數，並實施實聯制與現場人數控管，希望大家放心捐血。

胡明鑫說明，良食禾蛋是耗資三億購置歐規豐富化福利籠、日本高級洗選設備、美國通風系統，提供無添加的飼料讓小雞健康長大、自在產蛋，並貫徹執行清洗、消毒、殺菌，確保好蛋百分百隔絕污染源，從單一產地冷藏直送到餐桌的嚴選雞蛋，邀請大家一同來捐血。

台灣血液基金會官網統計，中部血庫存量告急，剩不到3天，其中尤其急缺A型血、B型血、O型，都低於4天存量，AB型血也偏低，低於七天存量。圖／翻攝自台灣血液基金會官網
台灣血液基金會官網統計，中部血庫存量告急，剩不到3天，其中尤其急缺A型血、B型血、O型，都低於4天存量，AB型血也偏低，低於七天存量。圖／翻攝自台灣血液基金會官網
立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。圖／蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。圖／蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。圖／蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫因中部血荒，捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。圖／蔡其昌提供

捐血中心 血荒 疫情

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