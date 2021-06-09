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疫情鬧血荒 胡明鑫捐3000盒雞蛋鼓勵中部四縣市捐血
疫情緊張，目前是全國三級警戒，全民自發性的減少外出，但全國各捐血點的捐血人數明顯減少，血液庫存量不足，從5月17日的庫存6.7天（4萬4620單位），滑落至近日的4.4天（2萬9266單位），血液基金會每天約需提供超過6500單位血液，已陷入捉襟見肘的窘境，中部地區血液嚴重不足也發出警訊，立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫得知後，決定捐贈3000盒（2萬4000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。
禾蛋蛋品創辦人胡明鑫的家族沒有農民背景，求學時對農業感到興趣，從台中高農第一名保送嘉義農專，到插班東海大學共念了七年畜牧，畢業後賣了10多年牛乳和飼料，才轉向投入蛋雞業，他看到捐血中心因為遇到疫情而鬧血荒，捐贈3000盒自家生產的品牌「良食禾蛋」，希望藉此拋磚引玉，讓更多人注意到血荒的狀況，並且願意捲起衣袖捐血，幫忙緊急有需要血液的人。
蔡其昌表示，自疫情升級後，民眾擔憂減少外出，造成各捐血中心的血液庫存明顯下降，但各捐血中心已經加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、全面加強消毒、加強問診，也分離術捐血採預約制以調控室內人數，並實施實聯制與現場人數控管，希望大家放心捐血。
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