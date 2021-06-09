大台中不動產公會挺醫護警察！捐4正壓檢疫亭1200面罩

新冠疫情嚴峻，大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮說，公會挺醫護，捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中市政府作為防疫使用，並指定供給衛生福利部豐原醫院、台中榮總、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等4家醫院，預計6月12日前完工並啟用，降低醫護人員染疫風險，提升醫療量能。公會下周捐出1200個防護面罩，給台中第一線的警務人員，照顧人民保母值勤時的健康。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮說，醫護人員採檢時長時間身穿防護衣，忙得連吃飯喝水的時間都沒有，還得忍受高溫悶熱及病毒感染環境，公會期望替建築界盡一己之力，優化醫護採檢環境，捐贈四座正壓檢疫亭，預計6月12日前陸續安裝完成並加入採檢工作行列。

鴻山建設有限公司總經理陸象山認捐一座，今天下午將在豐原醫院完成第一座檢疫亭安裝，包括國民黨主席江啟臣、豐原醫院院長賴慧貞、王至亮、台中市政府都發局代表等人到場致意。

工研院研發團隊表示，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，每座檢疫亭1天可採檢240位，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。

都發局表示，疫情升溫各地醫療量能普遍吃緊，四座「正壓檢疫亭」可紓解不少醫護人員檢疫上面的身心壓力，都發局對此深表支持，並感謝建築業界發出的善心義舉，期望能拋磚引玉，之後有更多各界賢達出手相挺，和台中市民一起度過難關。