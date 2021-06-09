防疫導致身心障礙全日照生回不了家 機構照顧壓力大

國內新冠肺炎確診個案攀升，防疫第三級警戒延長到6月28日止，全國持續停課，大多數學生都待在家裡，但身心障礙機構需要全日照的院生為避免異地移動，這段期間都住在機構當中，已超過半個月沒有返家，有院生情緒難以控制，也因照顧時間延長，機構人員分流加班，相當辛苦。

一般學生現在都離校在家，家長相對負擔大，但長期仰賴身心障礙機構專業照顧的身心障礙院生仍待在機構，慈生仁愛院長楊文玉說，院內有7、80名院生全年都在機構受照顧，2、30人每周、雙周或每月回家一次，過去鼓勵院生定期回家享受天倫樂，但現在疫情嚴峻，難以掌握他們回家後，家人會帶去哪裡，為避免感染風險，從5月中開始100多名24小時照顧院生都留在機構。

楊文玉也說，因不能回家，有的院生會發脾氣、摔東西，只能透過電話、視訊與家人說話互動，也因為比平常更多院生住在機構，照顧人力工作時間增加，會給予加班費；這段時間為降低風險，也幾乎不接受外界直接送來的物資和捐款，管理上必須相當嚴謹。

彰化慈愛教養院目前也暫停日托照顧，仍有100多名全日照顧住民在機構，慈愛教養院長張明正說，先前少數家人接回的住民必須等到疫情整體趨緩並做完採檢才能回到機構住，現在住在機構的住民則暫緩返家，機構現在分為3樓曾，分倉分流彼此不接觸，員工目前有高比例想施打疫苗，以降低第一線照顧的風險。