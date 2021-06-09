背20公斤裝備消毒防疫 台中推「防疫勳章」激勵士氣

國內疫情嚴峻，為讓市民回歸正常生活，清潔人員清消的足跡走遍大街小巷。為激勵防疫人員士氣，台中市環境局首推「防疫勳章」，讓清潔人員每日執行清消任務後，獲得一枚徽章貼於工作安全帽上，象徵守護家園的榮耀。

台中市環保局表示，防疫勳章以閃電為圖樣的貼紙設計，代表每當有清消任務時，清潔人員立即整裝出發執行消毒任務，如同閃電般迅速將病毒消滅的決心，後續等疫情告一段落，再研擬獎勵機制。

「我防疫我驕傲！」已獲得超過11枚勳章貼紙的西屯區清潔隊員賴立雄表示，他每次出勤都要背著超過20公斤的消毒裝備，在酷暑炎夏的天氣裡，不到5分鐘的時間就已經汗流浹背，但能防止疫情蔓延擴散，同事間也會互相加油打氣，這不但是防疫使命，也是成就。

環保局清潔隊管理科專員蔡德一表示，台中市清消人員都是由各區清潔隊組成，疫情爆發以來已出勤超過1000人次，「防疫勳章」獎勵以一天一枚為主，每人最多一天出勤一次、時間不等，因背負20公斤的消毒噴灑裝備，一天也不宜出勤太多次，消毒裝備有噴灑機械、漂白水稀釋的消毒水，負擔很重。

環保局長陳宏益表示，疫情期間每一位清潔人員都堅守崗位，為了讓市民回歸正常生活，即使是例假日或夜晚，縱使是犧牲休息時間、冒著比一般人更大的接觸風險，清潔人員身為防疫的一份子，再累也不曾喊苦。呼籲民眾一定要戴好口罩、勤洗手，少出門、保持安全社交距離，讓疫情快快退散，大家早日恢復正常作息。