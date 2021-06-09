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南投上千家旅宿加強防疫查核 部分業者自主停業
南投縣新冠肺炎疫情連續3天零確診，讓民眾稍微放心，但縣府不敢大意，避免再有疫情破口，南投縣觀光處加強旅宿業防疫查核輔導，要求落實防疫措施，做好環境消毒和自我管理，一起維護南投縣安全。
南投縣觀光處長陳志賢說，南投旅宿業多達一千多家，為了避免疫情傳染，業者主動配合防疫三級警戒，自主暫停旅客入住。部分業者還利用這段時間進行整修、提升智慧化服務或規劃專案遊程等，為日後疫情解封後做好準備。
陳志賢說，國內疫情仍舊嚴峻，為避免外來旅客或養生館業者轉入旅宿業，造成防疫破口，觀光處和縣警局加強旅宿業防疫查核與輔導作業，除了查核營業場所是否落實實名制、戴口罩、量體溫、禁止室內 5人、室外 10 人等 3 項防疫措施。
觀光處也提醒業者執行4大防疫措施，包括確認旅客身分與健康狀況，從哪裡來? 住宿期間做甚麼？發現旅客有犯罪嫌疑，應立即通報警察單位；發現旅客疑似罹患傳染病，應立即通報衛生醫療機構：參考防疫旅宿設置與管理因應指引，辦理環境清潔消毒與員工健康監測。
縣府呼籲旅宿業者，務必加強旅客之管制，拒絕可疑人員入住，同時做好自我健康管理與環境清潔消毒，共同守護家園，縣府將不定期現場查核與輔導，期待疫情解封後，提供旅客安全住宿環境。
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