影／「辛苦了！謝謝您」弘光科大學生集結千支影片 感謝醫護

「辛苦了，謝謝您」，新冠肺炎疫情嚴峻，第一線防疫英雄疲於奔命，弘光科技大學各系、各社團學生及校友，自發性發起「防疫英雄，辛苦了！謝謝您」的活動，在家遠距上課的學生，自拍錄下近千個感謝影片，匯集剪輯製作成一支影片，表達對醫護、警消等各界防疫人士的感謝，大家比手語，再說出感謝，搭配醫護人員抗疫影片，溫馨動人。

活動發起人、幼兒保育系大三的學生石沛文說，學生目前能做的就是好好待在家裡遠距上課不出門，扮演好自己的角色，最近從新聞媒體報導上看到每天不斷新增病例，各界防疫人員堅守崗位，工作負擔愈來愈重。為了表達對他們的感謝，也祈禱疫情可以緩和，因此，發起每人說一句「辛苦了！謝謝您」的感恩活動。

石沛文表示，從開始構想發起到影完完成，短短只有3天時間，就募集到近千支感謝的短片，她進行統籌、蒐集資料，再交給其他人負責彙整、剪輯，「團結就是力量，大家一起集氣，把正向的信念傳達出去，讓更多人知道，更希望大家能有同理心，乖乖的在家防疫，有機會看到防疫相關人員，說聲謝謝。」

健康事業管理系大三學生吳怡錚說，姊姊擔任護理師，疫情大爆發前每天還能夠和姊姊見面，但是，自從新增案例每天超過百件後，姊姊在醫院穿著隔離裝，一穿便是一整天，因為穿脫困難也不太敢喝水，擔心回家可能有把病毒帶傳染給家人風險，現在都不敢回家，只能每天靠著視訊與家人聯繫。

「最親的家人明明就在身邊，卻必須這樣犧牲自我，無法見面，我真的好心疼。」吳怡錚指出，很了解姊姊的工作，心裡卻十分捨不得，更能感同身受防疫人員的辛苦，冒著極大風險照顧確診者，大家應該要給防疫人員多一些支持及鼓勵，畢竟他們是站在第一線的防疫人員，「我第一時間把同學做的影片傳給姊姊，透過微薄力量，給他們心靈上的支持。」