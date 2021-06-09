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扛運動飲料、熱便當 警友替豐原分局派出所員警打氣

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市警局豐原分局頂街所警友站榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，讓員警補充體力。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局頂街所警友站榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，讓員警補充體力。圖／台中市警察局豐原分局提供

天氣炎熱，派出所員警除了例行勤務外，還要協助新冠肺炎防疫宣導、稽查，台中市警局豐原分局頂街所警友站體恤員警辛勞，榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，希望員警補充體力，一同對抗這場戰「疫」。

頂街派出所警友站榮譽站長莊三泉有感新冠肺炎疫情尚未趨緩，派出所員警平日除執行基本勤務外，也須配合各項防疫工作，而餐飲業因遵守政府僅能外帶無法內用防疫政策，莊與豐原區在地店家「廟口鐵板燒」配合，昨中午製作色香味俱全「鐵板愛心便當」，讓員警享用到熱騰騰飯菜。

近期天氣炎熱，莊三泉擔心員警服勤時中暑，再提供運動飲料10箱，替員警解暑氣之渴。

頂街所所長張智凱表示，防疫無國界，面對來勢洶洶的疫情，警察兄弟站在第一線扛起守護市民的重擔，責無旁貸，也請大家遵守防疫相關規定，保護自己，也保護他人，一起攜手齊心度過疫情危機。

台中市警局豐原分局頂街所警友站榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，讓員警補充體力。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局頂街所警友站榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，讓員警補充體力。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局頂街所警友站榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，讓員警補充體力。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局頂街所警友站榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，讓員警補充體力。圖／台中市警察局豐原分局提供

新冠肺炎 疫情

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