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扛運動飲料、熱便當 警友替豐原分局派出所員警打氣
天氣炎熱，派出所員警除了例行勤務外，還要協助新冠肺炎防疫宣導、稽查，台中市警局豐原分局頂街所警友站體恤員警辛勞，榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，希望員警補充體力，一同對抗這場戰「疫」。
頂街派出所警友站榮譽站長莊三泉有感新冠肺炎疫情尚未趨緩，派出所員警平日除執行基本勤務外，也須配合各項防疫工作，而餐飲業因遵守政府僅能外帶無法內用防疫政策，莊與豐原區在地店家「廟口鐵板燒」配合，昨中午製作色香味俱全「鐵板愛心便當」，讓員警享用到熱騰騰飯菜。
近期天氣炎熱，莊三泉擔心員警服勤時中暑，再提供運動飲料10箱，替員警解暑氣之渴。
頂街所所長張智凱表示，防疫無國界，面對來勢洶洶的疫情，警察兄弟站在第一線扛起守護市民的重擔，責無旁貸，也請大家遵守防疫相關規定，保護自己，也保護他人，一起攜手齊心度過疫情危機。
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