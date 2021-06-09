扛運動飲料、熱便當 警友替豐原分局派出所員警打氣

天氣炎熱，派出所員警除了例行勤務外，還要協助新冠肺炎防疫宣導、稽查，台中市警局豐原分局頂街所警友站體恤員警辛勞，榮譽站長莊三泉準備熱騰騰的鐵板便當與運動飲料，希望員警補充體力，一同對抗這場戰「疫」。

頂街派出所警友站榮譽站長莊三泉有感新冠肺炎疫情尚未趨緩，派出所員警平日除執行基本勤務外，也須配合各項防疫工作，而餐飲業因遵守政府僅能外帶無法內用防疫政策，莊與豐原區在地店家「廟口鐵板燒」配合，昨中午製作色香味俱全「鐵板愛心便當」，讓員警享用到熱騰騰飯菜。

近期天氣炎熱，莊三泉擔心員警服勤時中暑，再提供運動飲料10箱，替員警解暑氣之渴。