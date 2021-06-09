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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

雨未下在集水區 德基水庫8日僅增台中1天半用水

中央社 / 台中9日電

台中地區昨天下午降雨，但德基水庫累積雨量僅1毫米（mm），今天水庫水位為1343.7公尺，蓄水率14.4%，和昨日相較僅增加236萬立方公尺的水，約台中市1天半用水量。

中台灣面臨半世紀嚴峻旱象，多座水庫水位不斷下探，但在幾波鋒面帶來豐沛水氣後，全台水庫獲得水量挹注，德基水庫的蓄水量也大躍進，苗栗、台中、北彰化地區在6月6日結束將近2個月的供5停2分區供水措施。

但這2天台中地區降雨減少，德基水庫集水區獲得挹注的水量也減少，7日累積雨量1.5mm，雖然昨天下午台中地區降雨，但德基水庫8日的累積雨量只有1mm，水位上升速度趨緩。

根據經濟部水利署防災資訊服務網資料，德基水庫6月9日的水位為1343.7公尺，有效蓄水率14.4%，有效蓄水量2686萬立方公尺，和8日2450萬立方公尺相較，僅增加236萬噸，若以大台中每日用水約147萬噸計算，約增加1天半的用水量。

大甲溪發電廠副廠長王義燾指出，目前為全力蓄水，德基水庫的放水閘門關閉，今天的進水量為16cms，平均每天若有10cms以上的進水量，可望在10天後，德基水庫水位可上升至發電水位1350公尺，是否啟動發電，依照中部水資源局指示。

水庫 雨量

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