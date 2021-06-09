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市民送150顆粽子挺警防疫 基層感動：這是阿嬤的味道
今年的端午佳節欲到新冠肺炎疫情搗亂，中央建議民眾不要返家，以免造成疫情擴散，警方在疫情期間，配合相關防疫工作，十分辛苦，也犧牲佳節與家人同聚的時間，潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉，同時也是第一警分局繼中所警友站副站長，在前天帶了150顆粽子給繼中所，希望慰勞基層在防疫期間的辛苦，有基層看到一口氣吞了兩顆，感動直說「這是阿嬤味道阿」。
第一警分局表示，潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉，同時身兼中華台越新住民關懷協會副理事長，也是大台中警察之友會第一辦事處繼中警友站副站長，謝為感謝平日警察人員不眠不休地維持治安，7日下午帶著150顆粽子來到繼中所，替防疫期間辛苦的警察人員加油打氣，由所長楊明勳代表受贈。
謝瑞珉說，端午佳節期間，許多警察同仁仍持續堅守崗位奮鬥，希望帶著「家鄉味」的粽子，在佳節前夕，讓警員一解思鄉之情。
一名王姓巡佐看到謝帶來愛心粽子，立刻吃了2顆，吃完豎起大拇指，直說「就是這個味道，這就是阿嬤味道」，他還說，雖然在端午節時，因為防疫工作，沒辦法回家過節，卻依然能吃到小時候味道的粽子，相當感謝市民的愛心。
第一警分局呼籲，因疫情嚴峻，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾共體時艱，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。
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