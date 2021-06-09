聽新聞
test
0:00 / 0:00

市民送150顆粽子挺警防疫 基層感動：這是阿嬤的味道

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，基層吃了直說有阿嬤的味道。圖／第一警分局提供
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，基層吃了直說有阿嬤的味道。圖／第一警分局提供

今年的端午佳節欲到新冠肺炎疫情搗亂，中央建議民眾不要返家，以免造成疫情擴散，警方在疫情期間，配合相關防疫工作，十分辛苦，也犧牲佳節與家人同聚的時間，潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉，同時也是第一警分局繼中所警友站副站長，在前天帶了150顆粽子給繼中所，希望慰勞基層在防疫期間的辛苦，有基層看到一口氣吞了兩顆，感動直說「這是阿嬤味道阿」。

第一警分局表示，潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉，同時身兼中華台越新住民關懷協會副理事長，也是大台中警察之友會第一辦事處繼中警友站副站長，謝為感謝平日警察人員不眠不休地維持治安，7日下午帶著150顆粽子來到繼中所，替防疫期間辛苦的警察人員加油打氣，由所長楊明勳代表受贈。

謝瑞珉說，端午佳節期間，許多警察同仁仍持續堅守崗位奮鬥，希望帶著「家鄉味」的粽子，在佳節前夕，讓警員一解思鄉之情。

一名王姓巡佐看到謝帶來愛心粽子，立刻吃了2顆，吃完豎起大拇指，直說「就是這個味道，這就是阿嬤味道」，他還說，雖然在端午節時，因為防疫工作，沒辦法回家過節，卻依然能吃到小時候味道的粽子，相當感謝市民的愛心。

第一警分局呼籲，因疫情嚴峻，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾共體時艱，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。

潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，基層吃了直說有阿嬤的味道。圖／第一警分局提供
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，基層吃了直說有阿嬤的味道。圖／第一警分局提供
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉（右）前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，由所長楊明勳（左）代表受贈。圖／第一警分局提供
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉（右）前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，由所長楊明勳（左）代表受贈。圖／第一警分局提供
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，基層吃了直說有阿嬤的味道。圖／第一警分局提供
潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉前天帶了150顆粽子，慰勞第一警分局繼中所警員，基層吃了直說有阿嬤的味道。圖／第一警分局提供

粽子 警察 疫情

延伸閱讀

防疫三級延長停課衝擊公車營運 嘉義公車客運減班因應

與泰國防疫表現相比3少2多 鄭麗文：台灣是第四世界？

高市推防疫宅經濟 外送服務增市場夜市3公里免費送

台南口罩廠168包口罩遭竊 5員工監守自盜沒頭路還賠錢

相關新聞

疫情看不見緩解跡象 「賴桑」雲道咖啡關閉門市改線上

還記得在大雪山種樹、守護森林的賴倍元「賴桑」嗎？其子賴建忠在台中市區經營的雲道咖啡店，因顧慮員工染疫風險；其中最早開、位...

市民送150顆粽子挺警防疫 基層感動：這是阿嬤的味道

今年的端午佳節欲到新冠肺炎疫情搗亂，中央建議民眾不要返家，以免造成疫情擴散，警方在疫情期間，配合相關防疫工作，十分辛苦，...

在家DIY畢典 滿滿愛的祝福

彰化遊覽車業者王宗詠與妻子，不捨讀幼兒園的二女兒，人生第一個畢業典禮泡湯，在家籌備一個人的畢典，紙箱自製學士帽、證書捲軸...

室外群聚沒戴口罩 台中已罰18人

疫情嚴重，各地仍有不戴口罩或民眾群聚，市議員羅廷瑋接獲投訴，東區富台東街有民眾聚集喝酒、喧嘩、打架等，引起在地民眾焦慮，...

台中雙鐵、客運站 測溫除菌門防疫

因應端午假期可能出現的人流移動，台中市府率先在客運與雙鐵車站設「自動測溫除菌門」，進入台中市前「全身清消」，市長盧秀燕表...

員林市場又有確診足跡 公所公告單向管制端午採買人潮

彰化縣流行疫情指揮中心今天公布最新確診者足跡，員林第一公有零售市場再度上榜，市公所今天宣布，員林市三民路到浮圳路之間的博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。