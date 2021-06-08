請鄰長調查長者打疫苗意願中市府：為不方便者登門服務
台中市大里區立德里長江和樹今指出，有鄰長家屬向他抱怨，說市府要求鄰長調查75歲以上老人接種疫苗意願，而現在鄰長普遍年齡都較大，挨家挨戶地詢問風險實在太大，且市府不是都有戶籍資料，怎還需要鄰長一一詢問，而現在連疫苗在那兒都還不知道？
民政局長吳世瑋回應指出，事實上是請鄰長協助了解有那些75歲以上長者不能出門的，市府要派出「快打部隊」主動登門服務，另也調查是否有人因顧忌AZ疫苗副作用而不願施打的，也進行統計，請里長不要誤會。
至於鄰長逐一詢問是否增加染疫風險，吳世瑋說，鄰長和地方很熟，且現有的名冊也都有電話，請鄰長盡量用電話詢問，並以注意自身安全為要。
吳世瑋同時說，下一波的疫苗也許會在15日分配，市府也正組成快打部隊，可以為不方便出門的長者到家服務。
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