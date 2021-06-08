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日月潭下大雨水位回升 伊達邵碼頭仍無法運作

中央社 / 南投8日電

中央氣象局發布大雨特報，南投日月潭今天下午降下大雨，不過日管處指出，雖然天降甘霖，日月潭水位回升，但距離滿水位仍相差8公尺，伊達邵碼頭仍無法恢復正常運作。

中央氣象局今天指出，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、台中以南至高雄地區及北部、東半部山區可能會有局部大雨發生。

南投日月潭地區今天下午降下大雨，日月潭纜車站、玄奘寺周邊道路大雨傾盆，車輛行駛時都打開車燈；而日月潭水位也因上週的大雨回升，根據經濟部水利署的網站資料，日月潭水庫水位為740公尺，蓄水率為51.3%，和一個月前的水位相比，上升了5公尺，不過距離滿水位748公尺仍有一段距離。

日月潭水位上升，4月間因乾旱出現的道光年間墓碑，在水位回升後又沒入水中，不過伊達邵碼頭的浮排仍無法正常運作，日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標接受中央社記者訪問時說，上週大雨雖讓日月潭水位明顯回升，不過距離正常水位還是有差距。

廖錫標指出，先前因日月潭水位低，只剩伊達邵碼頭開放，這幾天因降下大雨，水位回升，碼頭浮排傾斜角度變小，日月潭還是需要繼續下雨，才能讓碼頭浮排恢復水平，碼頭才能運作。

日月潭 碼頭 氣象局

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