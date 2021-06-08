確診人數和彰化市一樣多 埤頭鄉明天全境大消毒

彰化縣埤頭鄉人口數約3萬人，累計確診病例15人，跟人口數23萬人的彰化市確診病例數相同，埤頭鄉公所防疫壓力沉重，協調國軍化學兵部隊明天全鄉大消毒，同時籲請鄉民「消滅疫情」優先，最近別再「小賭怡情」。

彰化縣流行疫情指揮中心6月2日公布，一名新北市中年婦女到埤頭鄉訪友，在不知已染疫的情況下，5月16日、17日參加麻將聚會，結果同桌牌友無一倖免，並形成疫情傳播鏈，先後造成19人染疫，其中15人設籍埤頭鄉，「病毒藏在民宅裡」，讓努力消毒環境的鄉公所相當無言。

外界盛傳，埤頭鄉牌咖聚會是職業性的，有特定地方人士主持。鄉公所和當地警察機關清查後，並無正規經營職業賭場，都是熟識左鄰右舍和親朋好友「三缺一」，呼朋引伴聚會打牌，一般「500底」起跳，跟職業「萬底」計算賭資大不相同，民眾認為小賭怡情，但在防疫非常時刻，縣政府和衛生局疾呼「嘜擱跋囉」。

埤頭鄉清潔隊已先改裝資源回收車為消毒車，今天先消毒多條市區街道，鄉公所協調陸軍化學兵部隊明天（9日）全鄉大消毒，全鄉噴透透，民眾若在戶外曝曬蔬果、衣物，明天都收進室內。