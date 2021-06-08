經濟部所轄工業區太廣 請求台中市支援設立快篩站
「防疫同時顧經濟！」台中市長盧秀燕8日起已在市轄精密一期、精密二期及豐洲科技園區，設置企業自費篩檢站；由於經濟部所轄工業區太廣，有點忙不過來，主動請台中市協助支援設立快篩站，盧秀燕說，「都是一家人」，她也同意幫經濟部潭子加工出口區設站。盧表示，勞工安全，企業才能放心顧好生產動能。
另外，前陣子苗栗、新竹地區多個科技廠都發生大量勞工及移工群聚感染確診事件，至今為止至少有233名，因此各廠區都在進行全面篩檢；由於與確診者同一作業場域、公司、宿舍等，因此即使篩檢為陰性，也需要居家隔離，這些勞工數量龐大，竹、苗難以負荷，請台中協助，盧已裁示要加以援助。
除了全數支應所需居家隔離替代所100間之外，若有身體不適需要醫療資源，台中市也將全力支援。盧秀燕說，隔壁有難，要全力支援，這是守護台灣最好的方法。
盧秀燕表示，疫情仍然嚴重，防疫很重要；但除了做好防疫，也要顧好台中市內各個生產、製造業的「護國神山」。她最早向中央提議能開放企業自費進行員工篩檢，以免影響正常生產；慶幸中央能從善如流。
由於台中7日零確診，8日也只有1人確診，盧秀燕除呼籲本周末連假「端午不返鄉守護故鄉」外，交通局長葉昭甫也表示，雖然交通退票數增加，但仍有相當數量民眾有返鄉需要，交通局將「嚴陣以待」。
葉昭甫說，返鄉民眾進車站前原本就需要量體溫、酒精消毒及簡訊實聯制；在台中部分下車處，會增加滅菌程序及作為，包括高鐵台中站、及台鐵台中站與豐原站會設置自動測溫除菌門；相關客運場站下車處，則會與環保局配合進行消毒。
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