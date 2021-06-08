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三級警戒延長 台中草悟道百家特色店創意抗疫

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中勤美誠品在公益路門口規劃一樓戶外「快易點」美食快取站。圖／業者提供
台中勤美誠品在公益路門口規劃一樓戶外「快易點」美食快取站。圖／業者提供

台中草悟道是中市創意能量基地與藝文指標地，科博館、國美館與市民廣場三地構築成都會綠帶，打造悠閒自在的生活感。疫情後，街道安靜下來，但草悟道店家集體用創意抗疫，運用數位科技，集結商場、市場與街區店家，用更安全、少接觸的方式，持續傳遞生活能量。

草悟道的街道巷弄有近百間個性店家，小店老闆聯合發聲，希望能用咖啡、料理、花藝等自家作品，從Coffee Stopover Black的咖啡飲品、浪人企劃的波蘭風味美食、AOZA熬咋的早午餐點、go fresh juice新鮮果汁、美軍豆乳冰冰品甜點、好菜KÜISINE的熱炒料理等等，安排透過外帶、外送及宅配服務。KALM曠藝術花藝設計推出花材包，透過影片教學，適合親子共玩的居家時光或送給畢業生的朋友。

勤美誠品目前一樓封版改裝中，為方便車主，在公益路門口規劃一樓戶外「快易點」美食快取站。先預約餐點、開車到達可即時快取。鹹食甜點共20家餐飲美食一應俱全，並享外帶優惠5折起！金色三麥、瓦城、春水堂及永心鳳茶等經典菜色，個人餐盒都能外帶享用；飯後甜點如31冰淇淋、人氣泡芙-BEARD PAPA’S及國民甜點-Mister Donut，滿足不同口味！即日起到6月14日止，每天中午12點到晚上8點，線上與專櫃預約，即可在勤美誠品一樓戶外快易點付款取貨。

勤美誠品線上選物店也開張，質感香氛、小家電、防疫清潔用品等，在家手指逛街。WFH首波推出「自煮防疫個人家電」6月開賣首周逾百人詢問下訂，全站滿1500元享免運！10/10 HOPE防疫清潔專區，推出兩件88折。選物店近期不斷推精選商品，張羅居家工作環境。

金典綠園道一樓廣場推出「戶外市仔」攤車市集，聯合第六市場的老爹ㄟ手作坊、鮮研磨坊、心苑農場等攤位，宅家自煮需要的新鮮蔬果、穀物飲品與乾貨等食材！每天上午8點到傍晚6點出攤，戶外空氣流通，加上實聯制登記。

金典綠園道推出買一送一「餐廳得來速」集結新一壽司丼、飯饌韓式料理、日日來等餐廳；與UTTEA 堅果奶茶、冨酩天然愛玉、碧田家蘿蔔糕和卡哩卡哩炸雞等美食，推出外帶餐盒套餐，運用線上平台選擇取餐時間與結帳，免入館快速取餐。

疫情緊張，台灣民眾自律居家生活，從新改版上線的晴天卡APP數據顯示，民眾購物以數位3C產品和保養香氛類最大宗，短短幾天就有消費積累直接晉升三級成爲最高階的黑卡會員。

晴天卡APP串聯周邊近百家特色店家，包含風格餐廳、甜點小吃、咖啡飲品外，還集結植栽花藝、質感選物與藝文空間，可以集點換好康，還新增了街區指南功能，線上探索好店更方便！

金典綠園道一樓廣場推出「戶外市仔」攤車市集，響應市場分流運動。圖／業者提供
金典綠園道一樓廣場推出「戶外市仔」攤車市集，響應市場分流運動。圖／業者提供

甜點 草悟道

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