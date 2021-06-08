疫情期間各界愛湧入 便當水果面罩送醫護、清潔隊員

國內疫情尚未趨緩，許多第一線人員承受高壓，擔心有感染風險，各界都以實際行動給予支持加油，中華工商資源整合策進會連續四天提供給不同醫院醫護人員精緻便當，立委陳秀寳與地方善心人士準備防護面罩200個給六個鄉鎮公所清潔隊員，盼有效維護隊員的健康安全。

中華工商資源整合策進會理事長曾煥程以及「神鮨料理」的料理長謝毅翰，今天起一直到周四11日連四天，每天都提供日式握壽司餐盒給醫護人員。今天第一站到彰化秀傳醫院，由秀傳體系社區健康中心副院長黃文進以及公共服務處副處長胡淑媛出面代表接受贈送。

曾煥程表示，疫情嚴峻，醫護人員每天工作超量負荷，常忙到沒時間吃飯，更別說是吃到精緻的美食料理，為了替醫護人員打氣，準備日式握壽司餐盒，希望醫護人員忙碌之時，用餐也能享受美食。

環保署統計，疫情開始發生的2020年，全台廢棄物數量已創歷史新高；2021年隨著國內本土疫情的擴大，因為防疫減少外出，民眾多數時間居家，外帶食物、網路購物、外送訂購頻率增加，家戶垃圾數量暴增，清潔隊員不分日夜消毒的工作量增加，接觸風險也就跟著提高。