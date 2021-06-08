田中工業區挺溪湖葡萄 採購送田中第一線防疫人員

彰化縣溪湖鎮水果商販到台北市萬華區賣葡萄而染疫，導致民眾把葡萄和疫情畫上等號，拖累葡萄行情，田中工業區廠聯會集資採購321箱葡萄，今天贈送田中鎮的第一線防疫人員，田中鎮長洪麗娜和陪同農民送葡萄到田中鎮的溪湖鎮長黃瑞珠，同時對廠商的愛心表達誠摯謝意。

田中工業區廠聯會會長何源成得知葡萄農生計因疫情受影響，聯繫工業區內廠商，共同集資採購溪湖鎮葡萄，田中鎮長洪麗娜和鎮民代表彭世和獲悉後大力支持，協助相關事宜，今天溪湖鎮長黃瑞珠和農民一起送貨到田中工業區，舉行力挺葡萄農的儀式。

田中鎮工業區廠聯會會長何源成表示，廠聯會所訂購數量不是很多，希望能對農民有所助益，更期盼可以拋磚引玉，一方面大家一起品嘗可口的溪湖葡萄，一方面可以解決葡萄農的燃眉之急。

田中鎮長洪麗娜說，本土疫情爆發以來，田中鎮累計確診病例數13人，這段防疫期間，清潔隊、派出所警員、消防隊和衛生所的人員在第一線，每天都很忙碌，全鎮22里的里長配合防疫工作，也非常辛苦，於是想到何不購買溪湖葡萄慰勞第一線防疫人員？田中工業區廠聯會及會長支持這個想法，透過曾任縣議員的溪湖鎮長黃瑞珠直接向產地的葡萄農採購買，希望給予農民最直接的實質幫助。