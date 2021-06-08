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田中工業區挺溪湖葡萄 採購送田中第一線防疫人員

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田中工業區廠聯會透過溪湖鎮公所採購葡萄，將貨款交給溪湖鎮長黃瑞珠。圖／田中鎮公所提供
田中工業區廠聯會透過溪湖鎮公所採購葡萄，將貨款交給溪湖鎮長黃瑞珠。圖／田中鎮公所提供

彰化縣溪湖鎮水果商販到台北市萬華區賣葡萄而染疫，導致民眾把葡萄和疫情畫上等號，拖累葡萄行情，田中工業區廠聯會集資採購321箱葡萄，今天贈送田中鎮的第一線防疫人員，田中鎮長洪麗娜和陪同農民送葡萄到田中鎮的溪湖鎮長黃瑞珠，同時對廠商的愛心表達誠摯謝意。

田中工業區廠聯會會長何源成得知葡萄農生計因疫情受影響，聯繫工業區內廠商，共同集資採購溪湖鎮葡萄，田中鎮長洪麗娜和鎮民代表彭世和獲悉後大力支持，協助相關事宜，今天溪湖鎮長黃瑞珠和農民一起送貨到田中工業區，舉行力挺葡萄農的儀式。

田中鎮工業區廠聯會會長何源成表示，廠聯會所訂購數量不是很多，希望能對農民有所助益，更期盼可以拋磚引玉，一方面大家一起品嘗可口的溪湖葡萄，一方面可以解決葡萄農的燃眉之急。

田中鎮長洪麗娜說，本土疫情爆發以來，田中鎮累計確診病例數13人，這段防疫期間，清潔隊、派出所警員、消防隊和衛生所的人員在第一線，每天都很忙碌，全鎮22里的里長配合防疫工作，也非常辛苦，於是想到何不購買溪湖葡萄慰勞第一線防疫人員？田中工業區廠聯會及會長支持這個想法，透過曾任縣議員的溪湖鎮長黃瑞珠直接向產地的葡萄農採購買，希望給予農民最直接的實質幫助。

田中鎮公所、田中工業區廠聯會用行動支持溪湖葡萄，溪湖鎮長黃瑞珠代表農民表達最大謝意，她說，正值溪湖地區戶外葡萄量產上市，過去農民銷售葡萄都沒問題，今年受到疫情拖累，葡萄被貼上傳播疫情的標籤，農民欲哭無淚，當她接到田中鎮長洪麗娜來電，立刻向農民採購，她期待更多企業和團體認購葡萄，支持台灣農業。

溪湖鎮長黃瑞珠（左）護送葡萄到田中工業區，田中鎮長洪麗娜（前右）點收。圖／田中鎮公所提供
溪湖鎮長黃瑞珠（左）護送葡萄到田中工業區，田中鎮長洪麗娜（前右）點收。圖／田中鎮公所提供

農民 疫情 衛生所

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