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有愛的畢業典禮！爸媽為幼兒園女兒在家辦畢典 萬人感動按讚
全國疫情第三級警戒在延長，學校畢業典禮無法舉辦，彰化縣有名父親愛女心切，不捨小女兒第一個畢業典禮泡湯，在家自辦小型畢業典禮，家人自製學士帽、證書捲軸，一起給小女孩驚喜，照片分享到臉書，引來網友大讚「有心」、「超有愛的家」，「應該整組外借使用」。
彰化縣民王宗詠夫妻經營遊覽車業，受到疫情影響生意停擺，近期都在家帶三個小孩，王宗詠妻受訪表示，二女兒今年從幼兒園畢業，因疫情學校宣布停辦，6月9日是她的生日，原本計畫好要帶糖果到校分享給其他同學，但停課至今都無法去學校，她相當失望，爸爸捨不得，和國中的大女兒暗地計畫要在家幫她辦畢業典禮。
王宗詠妻說，所有佈置取材都是家中現成材料，紙箱紙板做成學士帽和捲軸，學士帽穗則是白沙屯媽祖平安符，彩帶上則貼上小女兒的名字，並加上注音符號。
昨天早上小女兒一進到客廳，丈夫為她披上彩帶，戴上學士帽，頒發證書捲軸給小女兒，女兒太過驚訝，一時說不出話來，一臉扁嘴，害羞又驚喜的模樣，最後一起接蛋糕，小女兒還趴在爸爸身上小哭了一下。不少網友看到照片都說，「爸爸笑得比女兒開心」。
王宗詠妻表示，這段時間家長在家帶孩子，小孩想出門，大人也無奈，有時雙方心情都不好，加上許多人工作受影響，大家都不好過，幫小女兒辦畢業典禮希望她知道「我們愛她」，照片分享到網路希望能在沉悶的防疫生活裡，為大家帶來愛與希望，一起撐過疫情。
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