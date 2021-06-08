影／疫情嚴種市場分流 清水第一市場外攤商嘆沒客人

新冠肺炎疫情仍嚴重，台中市各市場已進行人潮分流，清水區第一公有市場今天買菜民眾人數少，市場外的攤商也嘆沒客人，生意少一半，警方到市場宣導，進出市場有人流管制，依身分證號碼尾數分流。

清水警分局副分局長陳春安今天接受警察廣播電台台中台「945會客室」節目電話專訪，他說近期因疫情關係，民眾大多待在家中使用網路接收訊息頻率增加，導致假投資詐騙案件增多，他提醒民眾注意，其中是購物APP平台，詐騙集團聲稱只要下載安裝購物APP成為賣家，只需要針對批發商品進行轉帳儲值，待下在出貨即可分到佣金，吸引多數民眾下載加入，看似商品買賣，實則已掉入假投資圈套，直到民眾想獲利了結，卻無法領出帳戶內款項，才知道受騙上當。