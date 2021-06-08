台中太平分局派出所長靈機一動 用對講機溝通阻隔病毒

疫情嚴峻，台中市警太平分局新平派出所為降低值班員警與民眾接觸時的感染之風險，除已完成分艙分流機制，特別設置了民眾洽公諮詢隔離窗枱以「窗口式雙向對講機」為民服務，無論受理報案、案件諮詢、公文書領取等，都能減少飛沫傳染風險，又能提高效率。

派出所所長林育正說，所內已依規定分艙、分流，並進行定期消毒等防疫措施，但當看見同仁對著隔離板受理案件時，雙方在溝通對話上，常常不是聽不見，就是要拉高音貝，感覺確實有不便之處。

他靈機一動上網找到這樣的窗口式雙向對講機，只要按下按鈕就可以相互回應，不會因隔板阻礙了聲量，影響溝通，等洽公完畢，再以酒精或清潔用具消毒，就可以保護警民健康。

他感謝警友站站長陳梓銘的協助，才能添購這項對講機裝置，把防疫工作再進化，很多民眾洽公後都稱讚這項措施。