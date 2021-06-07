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台中好消息今+0 群健有線捐500萬挺第一線作戰

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中群健有線今宣布捐500萬元給台中市政府，以行動挺第一線防疫人員。圖/群健有線提供
台中群健有線今宣布捐500萬元給台中市政府，以行動挺第一線防疫人員。圖/群健有線提供

全台因新冠肺炎確診人數已破萬，台中市累計165例確診案例，疫情仍維持三級警戒，台中群健有線電視將捐贈500萬元經費給市政府，以行動挺第一線作戰。

台中市發生多起家族群聚感染，好不容易今天出現確定病例+0，市長盧秀燕要求市府團隊不能鬆懈，全市累計共165例本土確診案例。

市府成立新冠疫苗「快打站」跨局處全力動員，還推出「醫護暖心住宿」給醫護人員安心喘息空間，讓他們有足夠體力繼續守護市民健康。

TBC台灣寬頻旗下的台中群健有線電視今宣布，將捐贈500萬元防疫經費，協助台中市政府應對疫情，加強力道挹注人力、物力、添購防疫物資等，支持前線最辛苦的醫護檢防疫英雄。

TBC群健表示，有線電視是在地企業，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，齊心圍堵疫情擴散，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關。

疫情 台中市 醫護人員

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