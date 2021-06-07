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確診者足跡多 彰化員林4大市場即日起單一出口管制
彰化縣員林市第一公有零售市場今天繼華成市場被衛生局公佈確診者足跡，員林市公所緊急公告，即日起第一公有市場、華成、員農黃昏市場、大員林黃昏市場都進行單一出入口管制，並配合實聯制，以控管人流，避免破口。
員林市長游振雄說，第一公有市場早就進行單一出口跟實聯制管制，華成市場因為巷道出入口太多有管制上的困難，不過為了提升防疫規格，即日起也在浮圳路設單一入口，管制人流，且配合中央規定，若真無法落實將強制關閉市場，10日起傳統市場周邊流動攤販也將請警方配合取締清零，請民眾配合。
為了避免端午節採買人潮太多，員林公所將在警方配合下於周六和周日上午加派人力在4個市場單一出入口進行管制，落實防疫工作。
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