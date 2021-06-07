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台灣人愛與包容呢？染疫水果商返家被丟垃圾、電話羞辱

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和衛生局兩次在溪湖鎮湳底龍水宮做採檢，全力圍堵防疫破口。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和衛生局兩次在溪湖鎮湳底龍水宮做採檢，全力圍堵防疫破口。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第一起疫情傳播鏈的家族，已有11人返家休養，其中水果商販回家半個月，最近一周被發現已經在家，門口常被亂丟垃圾，還接到「都是你們害死彰化縣」的謾罵和羞辱電話；水果商販的長子今天表示，疫情爆發前去台北做生意，哪裡知道會染疫，他的父母對於疫情變化一事深感愧疚，已經不知如何過下去，請大家不要歧視他家。

水果商販夫婦和3名子女、親家、孫子，家族總共12人染疫，被送到醫院治療，水果商販的長子表示，家族有3人出現較明顯的不適症狀，其餘無症狀，他的父母等親人後來檢驗CT值超過30，半個月前開始先後返家休養，只剩他轉進防疫旅館，等CT值正常即可返家。

「疫情爆發前，父母像往年一樣到台北賣水果，哪知會染病？沒人願意染疫，被當成病毒一般的禍害。」水果商販的長子說，他的父母看到新聞，又覺得自己輕微發燒好像「有一點不太對勁」，前往鎮上診所看病，診斷為一般感冒，後來主動到彰化基督教醫院自費檢查，被吩咐不能外出，從此在家，直到確診被救護車載往彰化醫院治療。

水果商販的長子表示，他的父母和家人回家，被民眾發現後，一個星期之前，住家騎樓被亂倒垃圾，鄰居勸阻「不要這樣，人家又不是故意（傳染疫情）的。」仍有少數民眾不理性照倒不誤，還有人打聽到他父母和家人的手機號碼，打電話挖苦「那麼多人住院和隔離，你們怎麼病好了，可以出來了？」「都是你們害慘彰化縣，如果不是你們趴趴走，也不會害死人。」

「我的父母觀念很傳統，對疫情傳播一事深感愧疚，不知該怎麼面對親友和社會，以後也很難打破這層心理障礙再去賣水果。」水果商販的長子說，如果知道已經染疫，他的父母絕對不會到處走動，請大家理性面對這次台灣疫情，不要在網路公告他家人的照片、他家地址和他家外觀，不要再攻擊他的家人。

溪湖鎮大竹里長何炳樺協助處理染疫者家族的對外聯絡事宜，何炳樺也說，水果商販夫婦內心痛苦不已，正接受心理師治療，他們夫婦向社會大眾及彰化縣、溪湖鎮民深深致歉，很抱歉無心之過造成彰化縣防疫破口，而這次事件已造成他們夫婦心裡烙下永久陰影，「善良人心是台灣最美的風景」，拜託社會大眾多一點包容，別再攻擊他們。

疫情 發燒

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