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南投縣立高中以下免實體期末考 改多元評量考核

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。圖／讀者提供
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。圖／讀者提供

行政院今宣布延長全國第三級疫情警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，南投縣政府教育處表示，因應防疫，縣立高中及中小學取消實體期末考，授權校方改由多元評量，大學指考則按中央指示滾動式調整防疫。

南投縣教育處表示，停課延長直至暑假，但暑假前仍按目前教學模式，由各校安排線上直播教學、網路課程包或自主學習單等授課內容，縣府公播版線上同步課程也會持續進行，並放上YouTube網站供回溯觀看，讓學生多一個學習管道。

至於是否仍辦理期末考評量該學期所學，教育處長陸正威說，全台大停課初，就針對畢業班部分就已請校方盡量以多元評量來取代期末考，現在停課延長至暑假，為因應防疫，同樣取消縣立高中以下的學校實體期末考，改以多元評量考核成績。

而多元評量就像大學生一樣，透過繳交期末報告、閱讀報告或讀書心得等作業，來取代實體期末考的成績，後續授課老師仍要依該學期停課前後學習需求，平時出題、學習作業繳交或線上評量等搭配結算整體成績。

此外，停課至暑假也涵蓋補習班、安親班、幼兒園，教育處也將持續查訪，並要求按照中央疫情指揮中心規定延長停課；另，游泳池及其他戶外運動體健設施也將繼續封閉，降低民眾群聚使用狀況發生。

但陸也提到，目前比較擔心的是，現在的高三畢業生，畢竟大學指考在即，學生可能較難抽空繳交報告，因此授權縣立高校自行調整評量標準，而最令人擔憂的仍是指考當天恐難避免群聚，但現在就等中央指示如何因應，再持續滾動式調整。

全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。記者賴香珊／攝影
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。記者賴香珊／攝影
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。圖／讀者提供
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。圖／讀者提供
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。圖／讀者提供
全國學校延長停課至暑假，南投縣取消縣立高中及中小學實體期末考，改以多元評量考核。圖／讀者提供

停課 指考 疫情

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