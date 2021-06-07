沒抽到彰化縣府暑期工讀 廠商還有144個職缺

新冠肺炎疫情依然緊繃，各行各業都受到衝擊，彰化縣政府今年仍有10人用人單位提供153名暑期工讀名額，共有1219人報名，今天由縣長王惠美主持公開抽籤，並抽出候補人選；工讀時間預計自7月1日至8月31日止，月薪為2萬4000元。

如果未獲縣府暑期工讀也不要氣餒，勞工處表示，還有7家廠商提供144個暑期工讀職缺，可隨時上勞工處粉絲專頁、彰化就業通平台、彰化縣政府網頁首頁等、也可運用縣府8個就業服務台的專線服務，或撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)洽詢。

彰化縣政府在第一會議室舉行大專青年學生公部門暑期工讀線上公開抽籤，由縣長王惠美公開抽籤，政風處人員及勞工處長吳蘭梅陪同見證。王惠美期勉獲工讀機會的青年學子們利用這2個月工讀期間，在公部門的工作環境，並學習相關知識，有助於將來早日適應未來的職場環境，穩定就業。