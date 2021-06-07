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南投首座標準壘球場完工 看台區設計不良擬逐步改善

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。記者賴香珊／攝影
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。記者賴香珊／攝影

南投縣壘球運動風氣興盛，縣府透過福興溫泉區開發案，斥資約2億元興建縣內首座標準壘球場，日前完工驗收，但經體育單位會勘發現，看台區設計不良，恐影響觀賽品質；建設處表示，已請廠商評估變更設計，後續視經營需求逐步改善。

縣府指出，不少縣民愛打壘球，因此在單項運動人口數冠全縣，埔里更是女壘國手搖籃，但縣內缺乏標準壘球訓練場，不僅一般民眾，就連各校選手也僅能用校內操場練習，場地設備克難又不標準，因此納入福興溫泉區斥資約2億元興建。

而福興溫泉區壘球場日前完工驗收，縣府建設處會同中華民國壘球協會、南投縣體育會會勘，評估確認壘包、全壘打區等球場設計符合國際壘球賽標準，但發現觀眾席座位不足、裁判室、看台區等附屬設施出問題，恐嚴重影響觀賽品質。

經壘協、體育會初步會勘後反映，內野紅土區、外野草皮區、大型記分板、球員區等均符合國際標準規格，令人滿意；但看台區座位僅有300個，難以支應大型壘球賽事，且上方無遮蔽設施，晴天看球恐揮汗如雨，雨天則恐淋成落湯雞。

此外，位在該壘球場內1、3壘旁的觀眾席，因3層看台的高度過低，且看台前安全護欄過密，造成第一層觀眾席出現視線死角，入座後根本看不到本壘區，而無法在第一時間確認球員擊球狀況，進而影響觀賽品質。

建設處表示，礙於經費有限，先求球場符合國際標準，周邊設備則按基本需求規劃，針對看台區視線死角、無遮蔽等問題，已要求廠商評估變更設計，待償還開發借貸款項，再視盈餘狀況與接手經營單位討論，盼能逐步改善完備球場功能性。

南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。記者賴香珊／攝影
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。記者賴香珊／攝影
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。記者賴香珊／攝影
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。記者賴香珊／攝影
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。圖／讀者提供
南投縣福興溫泉區壘球場完工，球場符合國際標準，但看台區設計不良，擬後續逐步改善。圖／讀者提供

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