台中30年歷史餐廳送粽子助抗疫 太平兩醫院醫護好暖心

台中市太平在地30年歷史的宴陽樓餐廳，因疫情歇業，但老闆張友志夫妻掛念地方的長安、新太平澄清兩家醫院醫護人員抗疫辛勞，特別和廚師研發了好吃的雜糧養生粽，中午親自送到兩家醫院，慰勞醫護人員。

張友志說，餐廳生意受疫情影響，歇業了一陣子，這幾天會重新開始做便當和外賣，以度過難關。但是為了向醫護人員表示敬意，他和廚師們做了兩千個雜糧養生粽，長安和新太平澄清醫院各分送150和100個，其餘則已開賣試水溫。

長安醫院院長呂政翰說，十分感謝宴陽樓餐廳和各界的情義相挺，醫院會持續落實政府防疫政策，成為太平在地民眾健康最堅實的後盾。