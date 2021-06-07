清水高北里100多住戶無水用 議長張清照幫爭取裝自來水

台中市剛解除「供5停2」限水措施，但少部分偏遠地區仍然缺水。清水區高北里100多家住戶原本使用地下水，但因地下水用罄，已2個多月無水可用，台中市議長張清照今天和高北里長白銀堂及市府相關單位到現場會勘，協助住戶裝設自來水。

里長白銀堂表示，高北里住戶有400多戶，其中有100多戶使用地下水，前一陣子全台乾旱，連地下水也抽不到，這100多戶無水可用，叫苦連天；他說這些住戶每天設法到外面提水，一天要提水好幾趟，年紀較大的長者特別吃不消，所以請議長協助爭取裝設自來水。

張清照今天上午邀市府經濟發展局人員到現場會勘，張清照說，缺水問題很大，使用地下水不是長久之計，裝設自來水才能徹底解決問題，他要求經發展與水公司盡全力協助這些住戶裝設自來水。