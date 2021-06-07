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醫院志工捐千個便當給醫護 感謝要表達 不然會內傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院志工張麗淑（左二）捐千個便當給醫護人員。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院志工張麗淑（左二）捐千個便當給醫護人員。圖／豐原醫院提供

新冠肺炎疫情衝擊下，全台醫護人員都站第一線守護，各界捐贈物資也如潮水般湧進前線的醫院，衛福部豐原醫院在這段期間就接到許多機構團體、在地商家、立委民代的物資捐贈，例如富宇慈善基金會捐贈100萬元直接購買防疫物資，唐氏症基金會捐贈全院粽子及魚丸湯料理包，還有醫院志工捐上千個便當感謝醫護人員。

豐原醫院服務台志工張麗淑平時以熱情服務民眾，這次為感謝豐醫醫療人員，她捐贈1000個愛心便當，為第一線防疫人員加油打氣，張麗淑說：「醫療，我是不懂啦，但是，感謝一定要表達出來，不然會內傷，送1000個便當給豐醫，一來是用行動支持並感謝他們，二來又可以支持在地餐廳，大家都好啦」。

張麗淑也呼籲社會大眾，對於日以繼夜、無私奉獻守護台灣的防疫英雄多一些鼓勵，少一些政治鬥爭，齊心防疫，台灣一定會成功。

便當 醫護人員 新冠肺炎

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