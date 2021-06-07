德基水庫蓄水率終於突破10% 增加近13天用水量

幾波鋒面影響，台中各處持續降雨，德基水庫今天蓄水率來到11.4%，與5月30日蓄水率僅1.27%相較，大幅躍進，而且增加1900萬噸的水量，對於水情依舊緊繃的台中，相當於增加近13天用水量。

中台灣面臨半世紀以來嚴重乾旱，德基水庫有效蓄水率一度跌到1%上下，創下47年來新低。近日幾波鋒面影響，帶來豐沛水氣，台中地區陸續降雨，德基水庫也獲得水量挹注，昨天晚上蓄水率逼近10%，今天重見雙位數，蓄水率來到11.4%。

根據經濟部水利署防災資訊服務網資料，德基水庫5月30日的水位僅1322.4公尺，有效蓄水率1.27%，今天水位來到1339.7公尺，有效蓄水率11.4%。

德基水庫的有效蓄水量5月30日為237.1萬噸，今天來到2130.8萬噸，增加近1900萬噸的水。若以大台中每日用水約147萬噸計算，約增加近13天的用水量。

大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，幾波鋒面來襲，下游水壩蓄水量足夠，上游的德基水庫目前暫停放水，希望全力蓄水；雖然水庫的水量有增加，但仍有限，是否繼續下雨，得看老天是否賞臉，希望民眾持續節約用水。