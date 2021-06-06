大雨造成灌溉溝氾濫 稻作收割期將到恐釀災
民眾盼來的大雨稍解旱象，但這兩天的大雨卻已經造成彰化縣溪州鄉陸軍路旁灌溉溝氾濫，前彰化縣農田水利委員葉日順說，農田水利署彰化管理處未好好疏浚，接下來是稻作收割期，若再淹水稻穀可能會泡在水中造成災損；農水署彰化管理處表示，已進行了解，清合約廠商進行疏浚。
巫姓農民也說，近日的大雨造成陸軍路旁灌溉溝水已淹到路面，灌溉溝內雜草叢生也阻斷水流，一旁農作有稻田、玉米田、蔬菜、芭樂等農作，就連南瓜都已泡在水中，若再下雨恐造成更大災損。
「政府把水利會的民間財產搶去，但有顧好農田灌溉溝嗎?」葉日順說，政府硬把民間的農田水利會改制，但現在可能編列的預算也少了，眼看許多灌溉溝都雜草叢生，並未做好疏浚，如果淹水造成災害可尋求國賠嗎?
農水署彰化管理處表示，已派員了解陸軍路旁灌溉溝淹水情形，可能是近日大雨有些垃圾沖進灌溉溝才會淹水，會派人進行疏浚。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言