大雨造成灌溉溝氾濫 稻作收割期將到恐釀災

民眾盼來的大雨稍解旱象，但這兩天的大雨卻已經造成彰化縣溪州鄉陸軍路旁灌溉溝氾濫，前彰化縣農田水利委員葉日順說，農田水利署彰化管理處未好好疏浚，接下來是稻作收割期，若再淹水稻穀可能會泡在水中造成災損；農水署彰化管理處表示，已進行了解，清合約廠商進行疏浚。

巫姓農民也說，近日的大雨造成陸軍路旁灌溉溝水已淹到路面，灌溉溝內雜草叢生也阻斷水流，一旁農作有稻田、玉米田、蔬菜、芭樂等農作，就連南瓜都已泡在水中，若再下雨恐造成更大災損。

「政府把水利會的民間財產搶去，但有顧好農田灌溉溝嗎?」葉日順說，政府硬把民間的農田水利會改制，但現在可能編列的預算也少了，眼看許多灌溉溝都雜草叢生，並未做好疏浚，如果淹水造成災害可尋求國賠嗎?

農水署彰化管理處表示，已派員了解陸軍路旁灌溉溝淹水情形，可能是近日大雨有些垃圾沖進灌溉溝才會淹水，會派人進行疏浚。