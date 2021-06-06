日月潭178年前古墓重回水底 距滿水位就差10米

受到鋒面影響，國內各地連日降雨，全台水庫更是均有進帳，南投縣日月潭、霧社水庫水情明顯好轉，日月潭水位更上升至737.64公尺，距離滿水位748.48公尺僅剩約10公尺，先前浮出水面的清道光年間的墓碑也被潭水淹沒，再次沉入水中。

根據經濟部水利署即時水情統計，直至今上午，霧社水庫有效蓄水量為1676.86萬立方公尺、百分比44.68%、水位高度995.18公尺；日月潭水庫為5101.61萬立方公尺、39.84%、737.64公尺，相較於6月1日，兩水庫蓄水率均大漲逾10%。

其中，日月潭水位高度從1日的735.3公尺，今升高至737.64公尺，5天時間就上升2.34公尺，距離過去滿水位748.48公尺，僅剩10.83公尺；先前因乾旱裸露的沙洲、雜草被淹沒大片，就連4月間露出的清道光年間的墓碑也沉入水中。

臉書「日月潭一等高」專頁管理員今天貼文，先前4月下旬在伊達邵燈塔附近發現，距今今已有178年歷史的「道光23年仲夏」（西元1843年）墓碑，今天再度被潭水淹沒，沉入潭底了；網友因此頻喊讚，盼入水為安，也讓水位繼續升高。