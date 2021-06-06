中市有10萬移工 勞工局：6月起稽查113處宿舍防疫措施

苗栗縣電子公司爆發移工疫情，台中市移工有10萬6000多人，是人數第二多的城市，還台中火車站旁東協廣場是移工最愛聚集場所，不少市民擔心防疫破口。勞工局長張大春今在防疫會議指出，要求業主向移工加強宣導假日不外出、做好個人防疫措施、移工宿舍應清潔消毒不要群聚。

不少市民在市長盧秀燕臉書反映，東協廣場仍見不少移工朋友聚會，擔心會造成破口。勞工局長張大春說，市府跨局處動員，透過到廣場以多種語言向移工宣導、要求企業主配合宣導，防疫期間不群聚，假日避免外出，張大春說，目前看來效果還不錯。

張大春提到台中市有近8萬名移工分布在產業界，在公司生產線服務，其他則擔任家庭看護。市府勞工局從6月初開始，加強稽查人數較多的移工宿舍，共113處、超過50人的宿舍，加強巡查，要求業主依防疫標準實施，提醒移工不要共食群聚、戴上口罩。張大春表示「大致沒有問題。」另勞工局也要求業主，子公司也要分班分流分艙，不要混雜，