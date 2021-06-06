快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市有10萬移工 勞工局：6月起稽查113處宿舍防疫措施

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市工局長張大春表示，6月起加強稽查移工人數多的宿舍。圖／取自臉書直播
台中市工局長張大春表示，6月起加強稽查移工人數多的宿舍。圖／取自臉書直播

苗栗縣電子公司爆發移工疫情，台中市移工有10萬6000多人，是人數第二多的城市，還台中火車站旁東協廣場是移工最愛聚集場所，不少市民擔心防疫破口。勞工局張大春今在防疫會議指出，要求業主向移工加強宣導假日不外出、做好個人防疫措施、移工宿舍應清潔消毒不要群聚。

不少市民在市長盧秀燕臉書反映，東協廣場仍見不少移工朋友聚會，擔心會造成破口。勞工局長張大春說，市府跨局處動員，透過到廣場以多種語言向移工宣導、要求企業主配合宣導，防疫期間不群聚，假日避免外出，張大春說，目前看來效果還不錯。

張大春提到台中市有近8萬名移工分布在產業界，在公司生產線服務，其他則擔任家庭看護。市府勞工局從6月初開始，加強稽查人數較多的移工宿舍，共113處、超過50人的宿舍，加強巡查，要求業主依防疫標準實施，提醒移工不要共食群聚、戴上口罩。張大春表示「大致沒有問題。」另勞工局也要求業主，子公司也要分班分流分艙，不要混雜，

移工 張大春 勞工局

相關新聞

採購疫苗遭綠委質疑是騙局？ 南投縣府：遺憾！

南投縣長林明溱宣布要自購80萬劑BNT疫苗，晚間遭民進黨立委王定宇懷疑有如韓國大邱市採購BNT疫苗，恐遭「詐騙」翻版。王...

台中首例確診死亡家人隔離 民間捐款60萬成立往生基金

台中市北屯區家族群聚感染傳播鏈已有21人確診，其中李姓老先生6月2日死亡，因全家多人確診或隔離，市議員曾朝榮發動募捐，友...

確診者足跡多 員林4大市場即日起單一出口管制

彰化縣員林市第一公有零售市場今天繼華成市場被衛生局公佈確診者足跡，員林市公所緊急公告，即日起第一公有市場、華成、員農黃昏...

三級延長！台中健身業者怒控：沒配套是在斷人生路

中央已在今天拍版新冠肺炎的三級警戒將延長到28日，因健身房是此次被規定需要暫停營業的行業，有健身業者就不滿批評，認為中央...

彰化今新增8例確診 麻將牌咖5例及醫院群聚3例

彰化縣新冠肺炎今天新增8例確診病例，今年累計達219例。今天確診新增8人，有5例為麻將牌咖傳染鏈，3例則是某醫院群聚感染...

台中確診個案加零 盧秀燕籲中央對端午連假有一致規定

台中市今確診個案「加零」，市長盧秀燕表示，這是全體市民努力防疫的成果，但國內疫情還很嚴峻、危機還沒解除，絕對不能鬆懈，面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。