善待勞工 市長盧秀燕要工地規畫適當用餐地點
國內疫情嚴峻，台中市長盧秀燕關心建築工地勞工經常就在太陽底下蹲在馬路旁吃便當，非常辛苦，因此希望除了民間公司應替勞工打造適當的飯食空間，另也要求市府各單位有施工處所或營造工程，務必要讓勞工有休息吃午飯的環境。
對於外送員，市府也認為在有飲食需求時，可以在保持社交距離或備有適當阻隔設備的狀況下，在飲食期間暫時取下口罩用餐，但其他時間還是需要全程配戴口罩。
市府指出，建設局和水利局等有工程施作單位，今年就安排施工的勞工在工務所內或者是在施工車輛內用餐，而不要再蹲在工地旁用餐，打造友善工作環境。
都發局也鼓勵民間企業尤其是建設公司和營造公司，應該讓施工的勞工朋友們好好吃飯，營造用餐舒適的環境，不管在工務所或另外搭棚用餐，讓勞工朋友有個舒適的用餐休息環境。
盧秀燕表示，台中市是友善的城市也是經濟發展極為鼎盛的城市，民間興建的大樓或者是市府的綠美圖、會展中心等都在施工中，呼籲所有施工單位，都能夠友善對待勞工朋友，打造用餐良好環境，讓勞工朋友們感受到尊重，我們和勞工朋友一起建設富市台中 。
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