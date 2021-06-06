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大雨來襲 中市和平、太平及新社區等邊坡改善見成效

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前年台中市新社區中93旁中興街6 號戶屋後土石崩塌情形。圖／台中市水利局提供
前年台中市新社區中93旁中興街6 號戶屋後土石崩塌情形。圖／台中市水利局提供

台中市前天下午4點起受梅雨鋒面及彩雲颱風影響，和平、太平、新社、東勢及霧峰等地區有短時強降雨發生，截至今天早上8點，其中和平區時雨量最大達到63.5毫米、太平區時雨量最大達到40毫米、新社區時雨量最大達到47.5毫米，24小時雨量均達大雨等級。

為因應目前氣候極端常有短時強降雨發生現象，中市府水利局今年在和平區林道巷及太平區南國巷，以往遇豪大雨常常有落石發生地點辦理邊坡改善工程，經水利局派員巡查這次豪大雨都沒有落石情形再發生，已發揮邊坡改善成效。

水利局說明，2019年8、9月間的連續豪雨，造成新社區中93區道下邊坡(中興街61號等10多戶屋後附近)崩塌約0.3公頃，水利局辦理後續復建工程，已於2020年12月初完成掛網植生噴植護坡等邊坡改善工程，這次豪雨也發揮成效，保障上方中興街61號附近沿線住戶生命財產安全。

水利局長范世億表示，以往像太平區南國巷落石地點皆先採用落石清理或防落石網等簡易治標方式先行維持道路通行，今年針對落石頻繁發生熱點，視現地地質條件改採掛網噴漿或植生等治本方式辦理改善，除可避免豪大雨常常需冒雨清理土石搶通道路外，更可有效保障民眾通行安全。

新社區中93旁中興街61號戶屋後方，在這次豪雨中已無土石崩塌。圖／台中市水利局提供
新社區中93旁中興街61號戶屋後方，在這次豪雨中已無土石崩塌。圖／台中市水利局提供

落石 雨量 豪雨

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