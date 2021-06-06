快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王美花致電解除台中限水 盧秀燕：老天聽到中部人心聲

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，老天終於聽到中部人的心聲，下大雨解除限水。圖／取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕表示，老天終於聽到中部人的心聲，下大雨解除限水。圖／取自盧秀燕臉書

經濟部取消台中「供五停二」限水措施，市長盧秀燕在臉書貼文指出，經濟部長王美花今天早上打電話給她，宣布這項喜訊，盧說「老天爺真的聽到中部人的心聲了！」

盧秀燕説，前天才在直播記者會中報告，希望梅雨鋒面帶來雨量，而且要下在集水區，不要致災，紓解旱象，取消限水措施。她請大家祈願「結果老天爺真的聽到中部人的心聲了！ 」

盧秀燕說，早上經濟部長王美花打電話告訴她這項喜訊，表達這波雨勢讓水庫有所進帳，因此中央今宣布取消限水措施。這對台中人來說真是好消息，盧秀燕也回應部長王美花正在隔離中，希望她身體健康。

台中供五停二實施將近兩個月，這樣的生活不便終於要結束了，盧秀燕提醒市民朋友，務必珍惜水資源，節約用水，也希望疫情如同水情，露出曙光，早日好轉。

盧秀燕 王美花

延伸閱讀

王美花致電解除限水 盧秀燕：台中人的好消息

總統未接種疫苗 外界憂國安疑慮

苗栗移工群聚感染 中市府：兩地沒有互相派遣

台中防疫募款收到2101萬 盧秀燕公布3大優先用途

相關新聞

採購疫苗遭綠委質疑是騙局？ 南投縣府：遺憾！

南投縣長林明溱宣布要自購80萬劑BNT疫苗，晚間遭民進黨立委王定宇懷疑有如韓國大邱市採購BNT疫苗，恐遭「詐騙」翻版。王...

台中首例確診死亡家人隔離 民間捐款60萬成立往生基金

台中市北屯區家族群聚感染傳播鏈已有21人確診，其中李姓老先生6月2日死亡，因全家多人確診或隔離，市議員曾朝榮發動募捐，友...

確診者足跡多 員林4大市場即日起單一出口管制

彰化縣員林市第一公有零售市場今天繼華成市場被衛生局公佈確診者足跡，員林市公所緊急公告，即日起第一公有市場、華成、員農黃昏...

三級延長！台中健身業者怒控：沒配套是在斷人生路

中央已在今天拍版新冠肺炎的三級警戒將延長到28日，因健身房是此次被規定需要暫停營業的行業，有健身業者就不滿批評，認為中央...

彰化今新增8例確診 麻將牌咖5例及醫院群聚3例

彰化縣新冠肺炎今天新增8例確診病例，今年累計達219例。今天確診新增8人，有5例為麻將牌咖傳染鏈，3例則是某醫院群聚感染...

台中確診個案加零 盧秀燕籲中央對端午連假有一致規定

台中市今確診個案「加零」，市長盧秀燕表示，這是全體市民努力防疫的成果，但國內疫情還很嚴峻、危機還沒解除，絕對不能鬆懈，面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。