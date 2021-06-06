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王美花致電解除台中限水 盧秀燕：老天聽到中部人心聲
經濟部取消台中「供五停二」限水措施，市長盧秀燕在臉書貼文指出，經濟部長王美花今天早上打電話給她，宣布這項喜訊，盧說「老天爺真的聽到中部人的心聲了！」
盧秀燕説，前天才在直播記者會中報告，希望梅雨鋒面帶來雨量，而且要下在集水區，不要致災，紓解旱象，取消限水措施。她請大家祈願「結果老天爺真的聽到中部人的心聲了！ 」
盧秀燕說，早上經濟部長王美花打電話告訴她這項喜訊，表達這波雨勢讓水庫有所進帳，因此中央今宣布取消限水措施。這對台中人來說真是好消息，盧秀燕也回應部長王美花正在隔離中，希望她身體健康。
台中供五停二實施將近兩個月，這樣的生活不便終於要結束了，盧秀燕提醒市民朋友，務必珍惜水資源，節約用水，也希望疫情如同水情，露出曙光，早日好轉。
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