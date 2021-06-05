上游沒清理野溪 大雨過後下游社頭鄉協和村忙掃垃圾　

地球氣候變遷，暴雨發生機率高，彰化縣社頭鄉協和村山腳路四段252巷，在5月30日暴雨時變成垃圾河，氣象預報今、明兩天梅雨鋒面比上次更強，協和村村長劉聰波無奈地表示，上游南投市不整治山林野溪，協和村造沈砂池根本擋不住豪雨沖下的廢棄物，協和村只好幫南投市掃垃圾。

協和村依傍八卦山，跟南投市、彰化縣員林市接壤，10年前透過民意代表爭取經費在村莊地勢最高處建造沈砂池，阻擋上游南投市八卦山區沖下來的土石，村辦公室另爭取經費，在山腳路四段252巷中段興建滯洪池和水道，讓沈砂池溢流的水排入水道流進滯洪池。

今年5月30日中部地區豪雨，彰化縣八卦山山腳路多處出現土石流，土石夾帶枯枝落葉和廢棄物往下沖，協和村的沈砂池廢棄物爆滿，沿著山徑小道、產業道路．山腳路四段252巷道路，溢流至山腳路，事後協和村辦公室、環保志工和熱心村民費了九牛二虎之力清掃枯枝落葉、塑膠瓶罐等廢棄物。

協和村長劉聰波指出，沈砂池深約2.5公尺，圍牆高約1.7公尺，積水達3公尺就會溢流，原本規畫上游南投市的八卦山雨水流進沈砂池，枯枝土石沈積在池底，溢流的雨水排入水道流進滯洪池，可是上游南投市似乎很久沒整治八卦山野溪和經常清除雜草落葉、廢棄物，導致協和村的沈砂池裝滿垃圾，各種廢棄物跟著雨水往下沖。