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上游沒清理野溪 大雨過後下游社頭鄉協和村忙掃垃圾　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年5月30日豪雨，彰化縣社頭鄉協和村上游垃圾沖到山腳路。圖／劉聰波提供
今年5月30日豪雨，彰化縣社頭鄉協和村上游垃圾沖到山腳路。圖／劉聰波提供

地球氣候變遷，暴雨發生機率高，彰化縣社頭鄉協和村山腳路四段252巷，在5月30日暴雨時變成垃圾河，氣象預報今、明兩天梅雨鋒面比上次更強，協和村村長劉聰波無奈地表示，上游南投市不整治山林野溪，協和村造沈砂池根本擋不住豪雨沖下的廢棄物，協和村只好幫南投市掃垃圾。

協和村依傍八卦山，跟南投市、彰化縣員林市接壤，10年前透過民意代表爭取經費在村莊地勢最高處建造沈砂池，阻擋上游南投市八卦山區沖下來的土石，村辦公室另爭取經費，在山腳路四段252巷中段興建滯洪池和水道，讓沈砂池溢流的水排入水道流進滯洪池。

今年5月30日中部地區豪雨，彰化縣八卦山山腳路多處出現土石流，土石夾帶枯枝落葉和廢棄物往下沖，協和村的沈砂池廢棄物爆滿，沿著山徑小道、產業道路．山腳路四段252巷道路，溢流至山腳路，事後協和村辦公室、環保志工和熱心村民費了九牛二虎之力清掃枯枝落葉、塑膠瓶罐等廢棄物。

協和村長劉聰波指出，沈砂池深約2.5公尺，圍牆高約1.7公尺，積水達3公尺就會溢流，原本規畫上游南投市的八卦山雨水流進沈砂池，枯枝土石沈積在池底，溢流的雨水排入水道流進滯洪池，可是上游南投市似乎很久沒整治八卦山野溪和經常清除雜草落葉、廢棄物，導致協和村的沈砂池裝滿垃圾，各種廢棄物跟著雨水往下沖。

他表示，維護環境有賴大家合作，協和村的芳鄰員林市，經常出動清潔隊打掃環境和消毒，不會造成協和村的負擔，如果南投也可以經常清理野溪的廢棄物，下游協和村就不會每次豪大雨過後忙著掃上游沖過來的垃圾。

彰化縣社頭鄉協和村在地勢最高處建造沈砂池阻擋上游垃圾，村長劉聰波今天前往查看沈砂池的清淤狀況。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉協和村在地勢最高處建造沈砂池阻擋上游垃圾，村長劉聰波今天前往查看沈砂池的清淤狀況。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 滯洪池

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