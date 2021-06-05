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直銷健康講座送贈品群聚成「防疫破口」宜蘭衛生局禁止

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
部分縣市陸續出現確診者的足跡曾經進出直銷健康講座，讓人擔心成了「防疫破口」，宜蘭縣衛生局嚴令禁止。圖／讀者提供
部分縣市陸續出現確診者的足跡曾經進出直銷健康講座，讓人擔心成了「防疫破口」，宜蘭縣衛生局嚴令禁止。圖／讀者提供

部分縣市陸續出現確診者的足跡進出直銷健康講座，店家以民生物資贈品吸引長輩上門，數十人在一起，宜蘭及彰化都顯示確診者足跡去過，室內群聚擔心成了防疫破口。對此縣衛生局表示，已要求取消講座，絕不容許多人群聚。

國內各鄉鎮及村落長期存在販售直銷保健產品的店面，另也有流動式銷售。根據宜蘭縣衛生局稽查員表示，業者會以贈送洗碗精等贈品吸引阿公阿嬤上門，參加聽完講座就贈送，但所銷售的保健食品價格大多一、二千元不便宜，宣傳時不能涉及療效，否則被衛生局查到一定開罰。

近來國內染疫的重症者多屬長輩，宜蘭日前有名高齡確診者的足跡曾進出直銷健康講座，此外彰化縣5月31日公布一起確診者足跡，同樣曾去參加某直銷健康講座，每場參加人數約三、四十人，賣得是薑黃，納豆，葡萄糖胺等產品，均一售價2500元，參加課程者贈送衛生紙等用品，彰化急呼籲參加講座民眾若出現症狀，速到醫院採檢。

宜蘭確診者足跡的直銷店門口，最近仍停放不少機車。縣衛生局表示，他們已經協請警察前往勸導，有些長輩還認為有戴口罩沒關係，但基於室內群聚恐有傳染疑慮，目前一律禁止室內講座，門口機車應該是有人集滿點數，進去店裡換贈品，人數不多，衛生局會嚴密稽查了解。

部分縣市陸續出現確診者的足跡曾經進出直銷健康講座，讓人擔心店家群聚成了「防疫破口」，宜蘭縣衛生局嚴令禁止。記者戴永華／攝影
部分縣市陸續出現確診者的足跡曾經進出直銷健康講座，讓人擔心店家群聚成了「防疫破口」，宜蘭縣衛生局嚴令禁止。記者戴永華／攝影

衛生局 警察

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