直銷健康講座送贈品群聚成「防疫破口」宜蘭衛生局禁止

部分縣市陸續出現確診者的足跡進出直銷健康講座，店家以民生物資贈品吸引長輩上門，數十人在一起，宜蘭及彰化都顯示確診者足跡去過，室內群聚擔心成了防疫破口。對此縣衛生局表示，已要求取消講座，絕不容許多人群聚。

國內各鄉鎮及村落長期存在販售直銷保健產品的店面，另也有流動式銷售。根據宜蘭縣衛生局稽查員表示，業者會以贈送洗碗精等贈品吸引阿公阿嬤上門，參加聽完講座就贈送，但所銷售的保健食品價格大多一、二千元不便宜，宣傳時不能涉及療效，否則被衛生局查到一定開罰。

近來國內染疫的重症者多屬長輩，宜蘭日前有名高齡確診者的足跡曾進出直銷健康講座，此外彰化縣5月31日公布一起確診者足跡，同樣曾去參加某直銷健康講座，每場參加人數約三、四十人，賣得是薑黃，納豆，葡萄糖胺等產品，均一售價2500元，參加課程者贈送衛生紙等用品，彰化急呼籲參加講座民眾若出現症狀，速到醫院採檢。