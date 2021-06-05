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南投3水庫進帳3200萬噸 集集攔河堰相隔1年再度排水

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
因為梅雨和颱風環流帶來豐沛雨量，集集攔河堰逼近滿水位，且相隔1年多首度調節放流。圖／本報資料照片
因為梅雨和颱風環流帶來豐沛雨量，集集攔河堰逼近滿水位，且相隔1年多首度調節放流。圖／本報資料照片

因為梅雨鋒面和彩雲颱風外圍環流影響，南投縣霧社、日月潭和集集攔河堰從上周以來進帳3200萬噸水源，加上這兩天濁水溪上游集水區持續降雨，集集攔河堰逼近滿水位，今天中午實施調節排水45CMS（立方公尺／秒）累計排水388萬噸，且因為後續豪雨機會，不排除視降雨，再次調節放流。

「距離上次調節放流，超過1年了，可見乾旱多嚴重！」集集攔河堰主任陳振欽說，從上周梅雨鋒面帶來豐沛雨量，濁水溪上游的霧社水庫、日月潭、蓄水量明顯回升。昨天，集集竹山和仁愛山區降下豪雨，再度為水庫和濁水溪帶來大量進水。

仁愛鄉武界壩進行調節性放水，集集攔河堰距離滿水位214.75公尺，只剩2公尺，因此今天中午調節性放流45CMS，距離上次調節排水，已經是去年5月的事。這次排水對下游彰化雲林農業稻作抽穗期灌溉如同及時雨，工業和生活用水也有不小幫助。

據統計，梅雨和颱風外圍環流為南投縣3水庫帶來豐沛水量，霧社水庫5月26日蓄水量只剩209萬噸，到4日已經回升到1621萬噸、日月潭也從3187萬噸上升4651，集集攔河堰更從12萬噸增加到430萬噸。水庫從乾涸見底恢復碧波萬頃，集集攔河堰也逼近滿水位。

陳振欽說，集集攔河堰蓄水量最高為600萬噸，目前水量430萬噸蓄水率達到68.05％，因為連續兩波降雨，帶來豐沛水量，讓彰化、雲林兩縣一期稻作用水大概不用擔心，從去年以來濁水溪乾涸見底的景觀也大幅改善。

集集攔河堰上月底乾涸見底，還長出草原。本報資料照片
集集攔河堰上月底乾涸見底，還長出草原。本報資料照片

集集 水庫 濁水溪

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