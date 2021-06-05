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防疫宅在家需要陪伴 彰化縣浪浪認養績效5月翻倍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣流浪動物中途之家的流浪貓長相好，在防疫期間很搶手。圖／動防所提供
彰化縣流浪動物中途之家的流浪貓長相好，在防疫期間很搶手。圖／動防所提供

台灣5月爆發本土疫情，彰化縣流浪動物中途之家無法舉辦認養活動，沒想到全民在家防疫，帶動飼養寵物的風潮，工作人員不費吹灰之力，5月的流浪貓認養率達100%，流浪狗認養率也破七成，績效幾乎是平常的一倍。

彰化縣動物防疫所一年到頭巡迴各鄉鎮宣導寵物植入晶片，同時推廣認養浪浪的活動，俗諺道：「狗來富，貓來起大厝」，通常農曆春節前後是認養旺季，流浪動物中途之家工作人員把握機會強力推廣，平常則靠著密集宣導「認養代替購買」，推廣工作並不輕鬆。

動防所統計，今年春節前後的一個月，流浪貓認養率飆升到133%、100%，春節過後的3月、4月下滑到62%和58%，認養流浪狗出現相同情形，春節前後的一個月，流浪狗認養率上升到138%、77%，過完年跌到49%，4月回升到73%。

爆發本土疫情之後，例行推廣認養浪浪的活動完全停擺，流浪動物中途之家工作人員起初煩惱沒辦活動，浪浪認養率可能急遽下降，沒想到民眾在家防疫，興起飼養寵物陪伴的念頭，不但詢問電話增多，5月待認養的10隻流浪貓被認養一空，重回100%認養率的紀錄，流浪狗的認養率也不差，待認養108隻狗狗，78隻有新主人，認養率72%。停辦活動，仍有亮麗的認養績效，流浪動物中途之家工作人員喜出望外。

一般認為，單身者有寵物陪伴不寂寞，還沒生育孩子的夫婦養毛小孩可建立共同興趣和增進感情，有孩子的家庭養寵物除了陪伴孩子，還可訓練孩子的責任感，彰化縣動物防疫所長董孟治今天表示，民眾防疫少出門，長時間待在家裡，飼養寵物可讓家裡氣氛比較熱鬧，因此浪浪認養率攀升。

董孟治提醒民眾，寵物是飼主的生活一部分，但飼主是寵物生命的全部，飼養寵物要一本初衷，愛牠就不要棄養牠，疫情結束後仍要好好對待毛小孩。

彰化縣流浪動物中途之家的橘色花貓相當可愛。圖／動防所提供
彰化縣流浪動物中途之家的橘色花貓相當可愛。圖／動防所提供

認養 寵物

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