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二水集集線花旗木禿頭惹議 公所：專家指導非亂剪
彰化縣二水鄉春天盛開的花旗木映照集集線小火車，美景如畫，近日民眾發現花旗木不是全禿就是半禿，驚愕之餘，認為修剪不當；鄉長蘇界欽今天表示，委請園藝專家指導修剪，明年花旗木會開得更漂亮。
二水鄉集集線鐵道邊的花旗木長逾100公尺，最近兩年開花，吸引遊客拍照打卡，成為二水鄉的新興景點。最近民眾看見花旗木被修剪，有的剩下側枝葉子，主幹被剪光，有的修剪一半，靠近馬路的枝葉都剪光，保留鐵道走道這邊的枝葉，不只花旗木，接著通往源泉派出所的10多棵阿勃勒也被大幅修剪。
有網友在臉書po文「很久沒出門，經過嚇一跳」，對花旗木被修剪成幾近光禿，感到詫異和不妥。另有陳姓鄉民表示，花旗木剪成到葉子所剩無幾，實在不美觀，無法發揮綠化環境的功能，希望有關單位修剪花木時能考慮最基本的綠美化要素。
鄉長蘇界欽說，颱風季節到了，二水鄉公所聘請園藝專家指導清潔隊修剪全鄉行道樹，以免颱風來襲時路樹傾倒發生災害，花旗木種植約3年，去年開花，剛好台灣接連兩年沒颱風登陸，扎根不深的花旗木沒受傷害，但今年未必沒颱風侵台，為了防範未然，鄉公所找專家指導修剪花木的技巧，不是隨便亂剪，這樣的剪法可降低風災損害，明年花開得更美麗。
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