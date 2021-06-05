台中公車運量暴跌剩不到2成 乘客個位數司機收入減半

台中市「iBike倍增計畫」2020年底正式啟動，全面升級系統為「YouBike2.0」並再新增1000站。台中市交通局統計，本土疫情爆發後，5月15日起的iBike租借人次，相較警戒升級前5月1日至5月14日減少約5成，周轉率由3.03（次/車/日）下降至1.12（次/車/日）。

台中市交通局也統計公車運量，全國升三級警戒後，含非尖峰時段、通學專車先減班15％，運量仍大幅下滑，平日下降約85%、假日下降90％。

交通局指出，台中市的公車運量穩定，疫情沒有爆發時，平日大約32萬人次，假日約25萬人次搭乘，年平均日運量約30萬人次，若以目前的運量下滑來看，平日只剩4萬8000多人次搭乘；假日剩2萬5000多人次。

交通局長葉昭甫說，公車運量雖大幅減少，但考量仍須提供民眾基本的大眾運輸服務水準，經與客運業者協商檢討各路線班次，目前調整每日班次數維持疫情前的80％，後續將會視疫情發展滾動式檢討公車班次。

公車司機說，尖峰時間台灣大道運量若有150人次，現在暴跌剩1成至2成，離峰時間更慘，只有2、3人，假日一天應該出車四趟，現在跑兩趟就下班，收入砍半。許多司機反映，每輛公車玻璃都有貼實聯制QR code，但乘客落實的不多，呼籲交通局再加強宣導。

雖然公共自行車使用周轉率下降，交通局在符合防疫前提下，仍持續加速建置iBike租賃站，統計至昨天6月4日已新增383站2.0租賃站，全市站數為712站。

設站原則仍是軌道周邊、大眾運輸結點、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門等依序往外拓展，並採取區域性設站規劃方式，後續將逐步朝山海屯區規劃設站，完善公共運輸系統。