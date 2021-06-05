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台中石岡清潔隊疫下送暖 闢「幸福農場」種菜助弱勢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市石岡區清潔隊員利用下班閒暇之餘，將60坪閒置空間加以利用，並取名「幸福農場」，栽種10多種蔬果。圖／台中市政府提供
台中市石岡區清潔隊員利用下班閒暇之餘，將60坪閒置空間加以利用，並取名「幸福農場」，栽種10多種蔬果。圖／台中市政府提供

疫情嚴峻，許多弱勢團體面臨物資斷炊的窘境，台中市石岡清潔隊發揮愛心，將平日下班之餘栽種收成後的高麗菜，捐贈給台中市老五老基金會與張秀菊社會福利慈善事業基金會等弱勢團體，讓弱勢團體大呼超暖心。

台中市石岡區清潔隊資源回收場，總面積約有857坪，清潔隊員利用下班閒暇之餘，將60坪閒置空間加以利用，並取名「幸福農場」，栽種10多種蔬果，近日陸續收成，以高麗菜收成最好。

因應疫情升溫，清潔隊將採收的高麗菜全數捐贈給弱勢團體，成就一樁美事。老五老基金會與張秀菊社會福利慈善事業基金會紛紛讚許清潔隊的善行，更稱石岡清潔隊是「暖心清潔隊」。

石岡區清潔隊長陳姿君表示，當初為改變一般人對資源回收場的刻板印象，積極尋求各種環境改造機會，經過隊員們集思廣益，決定栽種蔬果美化資源回收場，更將閒置空間取名為「幸福農場」。

陳姿君說，幸福農場內陸續栽種菜瓜、南瓜、茄子、高麗菜、地瓜葉、秋葵、長年菜、芭樂、冬瓜、木瓜、韭菜等蔬果，同時利用環保局自產的阿罩霧培養土作為農作物肥料，並以大甲溪河谷平原優質土壤孕育有機蔬果，最後將農作物回饋給地方弱勢團體，一舉數得。

台中市石岡清潔隊發揮愛心，將平日下班之餘栽種收成後的高麗菜，捐贈給弱勢團體。圖／台中市政府提供
台中市石岡清潔隊發揮愛心，將平日下班之餘栽種收成後的高麗菜，捐贈給弱勢團體。圖／台中市政府提供

高麗菜 資源回收 台中市

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