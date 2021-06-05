台中107處市場完成大清消 落實身份證尾數分流購物

新冠肺炎本土病例破萬，台中市環保局響應市長盧秀燕提出「市場分流運動」的四大原則，出動防疫消毒大隊人員針對市場周邊戶外公共環境全面加強消毒，昨天已完成全市共107處市場大清消，讓市民安心購物。

盧秀燕5月30日提出「市場分流運動」，以「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則，通令各市場管委會強力宣導，「單雙分流、分日採購」，每周盡量出門一次，一次買好買滿、勿逗留、買好就走。

身份證尾數單數者，每周三五日；尾數雙數者，每周二四六，市民都肯定且願意配合，各市場自治會在各大出入口宣導，也透過攤商讓更多民眾了解政策，並持續要求各市場強化實聯制及進出人員戴口罩，加強市場消毒頻率。

環保局長陳宏益表示，因應疫情三級警戒，民眾較常在家煮飯，考量市民仍有到傳統市場買菜及採購雜貨需求，環保局出動防疫消毒大隊人員針對市場周邊仔細消毒，盡力防堵病毒在環境中生存的機會。

經營豬肉攤的李姓夫妻表示，疫情期間人潮本來就少了一半，現在因為市場分流，客人只剩下2成左右，很多攤商乾脆都休息。他們也因應疫情，申請Line帳號讓客人預訂商品，客人拿了就走，且配合線上付款，也不用收現金，學會求生新技能，也跟上年輕人新潮流。

身分證字號尾數單數的陳小姐則說，市府推行的「分流採購」措施，看日子買菜雖然有點麻煩，但是非常時期，願意配合遵守防疫規定。

很多攤商也藉此鼓勵消費者多買一些，就不用太常來市場，還有少數攤商開始使用群組讓顧客線上預訂、團購，再安排時間宅配，大家都努力抗疫，希望早日控制疫情，恢復以往的生活。

大甲第一公有零售市場管理員紀先生說，各出入口走道張貼防疫相關公告，並加強分流管制、實聯制等防疫措施。