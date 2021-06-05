社區據點暫停長輩喊無聊 彰化推「動起來」影片

全台進入三級防疫警戒，彰化縣291個社區照顧關懷據點暫停服務，彰化縣府找來專業師資拍攝影片，在電視及臉書上播出「阿公阿嬤動起來」，為鼓勵長輩在家跟著動起來，還舉辦「尋找運動王」活動，只要將阿公阿嬤觀看影片做運動的照片上傳至「彰化縣政府社會處」FB粉絲專頁，上傳次數最多前10名可獲得特別獎。

縣府規劃的影片即日起至6月30日每天上午7點30分，除了在有線電視第3台公益頻道播出，也能在縣府社會處粉絲專頁或YouTube搜尋「阿公阿嬤動起來」，就有系列影片可參考。

彰化目前疫情的傳播鏈許多與社區活動有關聯，為避免長輩在家沒事做到處趴趴走，縣府社會處拍攝影片，讓長輩能像過去在社區一樣有規律運動，彰化縣長王惠美說，長者在家缺乏運動，身體機能快速下滑，透過影片讓老師教大家運動，不論站著或坐著都可以，動作也很簡單，每天做30分鐘，身體才會健康。

二水鄉的王姓婦人表示，在家不知道要做什麼，原習慣去社區運動現在全身骨頭硬邦邦，不知何時才能出去運動。縣府社會處指出，去年考量關懷據點對在地的重要性並未暫停，今年國內疫情嚴峻，據點全停，對許多長輩來說影響甚深，鼓勵長輩看影片在家運動。