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彩雲颱風來襲靠港漁船增 中市梧棲漁港加嚴防疫

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府農業局與內政部港務警察總隊漁港中隊、梧棲安檢所及台中區漁會昨日向遊客、攤商、船員宣導，以中、英、越、泰、印5國語言宣導三級警戒相關規定。圖／中市府農業局提供
台中市府農業局與內政部港務警察總隊漁港中隊、梧棲安檢所及台中區漁會昨日向遊客、攤商、船員宣導，以中、英、越、泰、印5國語言宣導三級警戒相關規定。圖／中市府農業局提供

彩雲颱風來襲，大量外籍漁船湧入台中市梧棲漁港避風，台中市府農業局為避免防疫破口，昨日除加強報關船員體溫量測，也向遊客、攤商、船員，以中、英、越、泰、印5國語言宣導三級警戒相關規定、並督促確實戴口罩、保持安全社交距離，確保防疫無死角。

農業局呼籲，進入梧棲漁港民眾皆須配合防疫政策並佩戴口罩，昨日下午2時，農業局與內政部港務警察總隊漁港中隊、梧棲安檢所及台中區漁會共同辦理宣導活動，除向遊客、攤商、船員宣導，也以英文、越南、泰國、印尼等外語向外籍船員宣導防疫三級警戒相關規定。

農業局表示，梧棲漁港是中部地區第一大港，設有直銷中心，也是漁獲、產地消費重要港口，雖受疫情影響使遊客驟減9成以上，但漁民仍堅守崗位，確保漁獲供應無虞。台中區漁會也對進入港區的車輛及人員採實聯制，並量測體溫，確保港内作業人員及消費者的安全，圍堵疫情。

彩雲颱風來襲，大量外籍漁船湧入台中市梧棲漁港避風。圖／中市府農業局提供
彩雲颱風來襲，大量外籍漁船湧入台中市梧棲漁港避風。圖／中市府農業局提供

梧棲 疫情 口罩

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