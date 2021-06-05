力挺「自己ㄟ」警察！ 逢甲夜市自治會贈防疫三法寶

新冠疫情嚴峻，全國進入三級警戒，台中知名逢甲夜市暫停營業，由攤商組成的逢甲夜市自治會善心不歇，與市議員黃馨慧添購「防疫三寶」，贈送防護面罩、防護衣與防疫酒精給台中市警局第六分局，以行動力挺「自己ㄟ」警察，作警方強力後盾。

近日出現首起台中市本土確診新冠肺炎死亡案例，員警執行各項勤務常與民眾接觸，身處在染疫的高風險之中，長期關心警察權益的市議員黃馨慧號召逢甲觀光夜市自治會會長凌森耀一同捐贈3項防疫法寶，包含：防護面罩260個、防護衣50件及防疫酒精8箱。

黃馨慧表示，這些物資能有效提高警察保護力，與民眾面對面近距離接觸時，在面對看不見的病毒前，先做好萬全準備，讓第一線執勤員警能更安心、安全的執勤。

第六警分局已將「防疫三寶」分發給所轄六間派出所，其中，協和所轄區有台中榮總醫院、永福所有中港澄清醫院，員警經常出入醫院院區，有了防護衣與防護面罩，員警值勤多一份防護。