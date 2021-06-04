台中梧棲藥局1家3口染疫 清水母女確診加開假日快篩

台中今新增7例確診，梧棲、清水區都出現家庭群聚感染。其中，梧棲區藥師連同妻子、女兒一家三口都在自家經營的藥局工作，三人都染疫，已請里長通知5月17日至6月3日曾到藥局的民眾篩檢。清水區則是剛離職的雲林台塑六輕工廠女員工和19歲女兒染疫。

因應這兩起家庭群聚，台中市府商請童綜合醫院及光田醫院明、後兩日加開快篩站，與確診個案有接觸史、同時間足跡重疊的民眾可前往快篩。衛生局也呼籲，請對染疫者多關懷，不要獵巫。

梧棲區家庭群聚為71歲男藥師，也是藥局負責人，其妻69歲也在藥局幫忙，43歲女兒也在藥局工作，女兒5月25日出現症狀，自行服用退燒藥有緩解，6月1日又開始出現症狀，2日至醫院採檢後確診。

藥師5月24日出現症狀，夫妻因同住女兒6月3日確診，到醫院採檢後確診。同住的兒子隔離採檢，還在疫調中。

清水區母女染疫，51歲婦人在雲林台塑六輕工廠工作，常拜訪大城鄉台西村鄰長（彰化5月31日確診個案），近期拜訪時發現鄰長有咳嗽症狀，婦人在5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，6月1日曾至清水第一公有零售市場購物，2日與十九歲女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。