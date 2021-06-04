打恐怖麻將 照服員主動篩檢遭拒自費檢採呈陽性

彰化縣埤頭鄉有民眾打麻將，造成麻將牌咖疫情傳染鏈，20人確診，620多名接觸者接受疫調。其中一名照服員承坦去打牌，6月2日主動到醫院採檢卻遭拒，第二天她再度到醫院自費做PCR採檢，果真是陽性，她服務的田中榮家如臨大敵，全院消毒、全員篩檢，目前一採都是陰性。

田中榮家主任史浩誠得知照服員採檢是陽性，立即隔離和管制她的負責區住民，並清查曾與她接觸的住民和工作人員，身體狀況與體溫均無異常，同時通報衛生單位及輔導會。

田中榮家今表示，輔導會安排台中榮總醫護團隊6月3日下午4點30分進駐普篩，501人快篩，都呈陰性反應，彰化縣衛生局安排7名列入密切接觸者（照服員）到員林基督教醫院做PCR採檢，今天接到報告也都是陰性。

田中榮家調查，榮家6月2日晚間接獲委外照服員公司通知，彰化縣流行疫情指揮中心公布麻將確診者足跡，一名照服員主動告知5月22日曾去確診者住處打牌，但沒被列為接觸者，雖然6月2日晚間主動到醫院要求以接觸者身分採檢，卻被「依程序」拒絕，這名照服員6月3日再度到醫院自費做PCR採檢，真的是陽性，醫院通報衛生局安排住院治療。